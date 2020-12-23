ألمانيا ترصد 24740 إصابة جديدة بكورونا و962 وفاة

سيف اليزيد - قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، إن عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع 24740 حالة ليصل الإجمالي إلى مليون و554920.

وأضاف المعهد أنه سجل 962 وفاة ناجمة عن الفيروس مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 27968.

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