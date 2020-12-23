شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: سأعاقب روسيا على الهجوم الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل
وحذر من أن الخرق لن يمر دون رد بمجرد توليه منصبه في 20 يناير. وقال بايدن إن الرئيس دونالد ترامب بحاجة إلى إلقاء اللوم على روسيا وهو أمر لم يفعله حتى الآن على الرغم من توجيه وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير العدل وليام بار الاتهام إلى موسكو.
وقال ترامب على تويتر إن الصين قد تكون مسؤولة عن الهجوم الإلكتروني. وقد تم الكشف عن الهجوم الأسبوع الماضي، وخرق ما لا يقل عن ست وكالات حكومية.
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