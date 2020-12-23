مقتل 3 من الشرطة بالرصاص في وسط فرنسا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكدت الشرطة الفرنسية اليوم الأربعاء مقتل ثلاثة من أفرادها بالرصاص في وسط البلاد وإصابة رابع. وكانت وكالة فرانس برس للأنباء قد أذاعت النبأ من قبل في منشور على تويتر.

وقالت الوكالة إن أفراد الشرطة كانوا في مهمة إثر تلقي مكالمة تفيد بحدوث عنف أسري حين أطلق رجل عمره 48 عاما النار عليهم وهم يحاولون إنقاذ سيدة.

وأكد رئيس البلدية فرانسوا شوتار ما ذكرته الوكالة قائلا إنهم قُتلوا لدى وصولهم للموقع المذكور قرب منطقة بوي دو دوم بوسط فرنسا.

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