شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. تسجيل 55202 إصابة جديدة بكورونا و968 وفاة والان مع التفاصيل

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الثلاثاء إنها سجلت 55202 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى سبعة ملايين و318821.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 188259 بعد تسجيل 968 وفاة جديدة.

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