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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية اليونان يهاجم تركيا بشدة والان مع التفاصيل
الأربعاء 23 ديسمبر 2020
دعا وزير خارجية اليونان "نيكوس دندياس"، تركيا بالكف عند تهديداتها بالحرب ضدنا، وقال: على تركيا وقف استفزازاتها وأنشطتها غير القانونية.
وأضاف وزير الخارجية اليونانى فى تصريحات نقلتها قناة العربية، نريد أن تصبح تركيا أكثر ميلا لأوروبا.
وكان وزير خارجية اليونان "نيكوس دندياس" قال ، إن أثينا تسعى إلى منع إقامة قاعدة تركية فى ليبيا، مؤكدا أن أولويات بلاده فى ليبيا أن تخضع شواطئها لسيطرة قوى صديقة.
وأعرب وزير الخارجية اليونانى فى تصريحات أوردتها قناة العربية الإخبارية، عن أمله فى تراجع حكومة السراج عن مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا.
وفى وقت سابق، اتهم وزير خارجية اليونان - نيكوس دندياس، تركيا باستفزاز دول الجوار، والتصرف بطريقة مخالفة للقانون الدولي.
وقال وزير خارجية اليونان، إن تركيا تنقل المرتزقة إلى ليبيا وتعمل على تعريض الأمن والاستقرار فى المنطقة للخطر، وشدد وزير الخارجية اليونانى، على أن التعاون بين الدول الثلاث ليس موجها ضد أية دولة
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