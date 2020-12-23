شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مقتل 10 قناصة من مليشيا الحوثي جنوب الحديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، مساء الثلاثاء، مقتل 10 من قناصة ميليشيا الحوثي، بعد رصد دقيق لمواقع تمركزهم بين المزارع الكثيفة على خط زبيد، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، إن وحدة مكافحة القناصة تعاملت بنجاح مع دفعة القناصة التي دفعت بها الميليشيات الحوثية، مؤخراً إلى قطاع الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة ضمن خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار.

ونشر الإعلام العسكري فيديو يوثق مصرع القناصة العشرة للمليشيات الحوثية.