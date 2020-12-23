شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 318 ألفاً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الثلاثاء إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 17 مليونا و974303، بزيادة 183927 حالة عن الإحصاء السابق.

وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 318569 بعد تسجيل 1725 وفاة جديدة. وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى الرابعة عصر الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم. ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

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