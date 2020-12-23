كورونا في 24 ساعة| قفزة جديدة في الإصابات بمصر.. وبيونتيك: يمكننا توفير لقاح مضاد للسلالة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 401 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، كما تم الإعلان عن تسجيل 788 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، و37 حالة وفاة جديدة.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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"سلالة كورونا الجديدة تضع الأطفال في دائرة الخطر"

بسبب الموجة الثانية.. تحويل قصر العيني الفرنساوي لعزل حالات كورونا

27 % زيادة| كيف تصاعدت "إصابات كورونا" خلال الأسبوع الأخير؟

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أستاذ فيروسات: لقاح كورونا يمثل طوق النجاة في الوقت الراهن

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بينهم رئيسان وملك عربي.. زعماء تلقّحوا ضد كوفيد 19 (تفاعلي)

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"عودة منتخب مصر للشباب وتعليق احتفالات رأس السنة بالكنائس والمنشآت الفندقية".. أبرز ما في التوك شو

لماذا اختارت مصر اللقاح الصيني لمواجهة كورونا؟ مستشار وزير الصحة ترد

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