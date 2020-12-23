كوريا الجنوبية تسجل 1092 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية 1092 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 17 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الأربعاء عن السلطات الصحية أن إجمالي عدد المصابين في البلاد ارتفع بذلك إلى 52 ألفا و550.

كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 739 حالة.