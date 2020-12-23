مصر تسجل 788 إصابة جديدة بكورونا و37 وفاة

سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة المصرية، يوم الثلاثاء، إنها سجلت 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 وفاة، صعوداً من 718 إصابة و32 وفاة أمس.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء هو 127061 حالة من ضمنهم 107563 حالة تم شفاؤها و7167 حالة وفاة".

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