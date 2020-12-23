بوارج البحرية الأمريكية تصل الصومال تمهيدا لسحب القوات

الأربعاء 23 ديسمبر 2020

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الثلاثاء، نشر مجموعة من البوارج الحربية قبالة سواحل الصومال لدعم انسحاب حوالي 700 جندي من البلد الأفريقي المضطرب.



وصلت السفينة الهجومية البرمائية ”يو إس إس ماكين آيلاند“ والسفن المرافقة لها قبالة القرن الأفريقي الاثنين، بعد 16 يومًا من أمر اصدره الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات المتواجدة في الصومال منذ سنوات لتنفيذ عمليات ضد حركة الشباب المتشددة.

وقالت القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في بيان إن المجموعة البحرية ستساعد في نقل الأفراد العسكريين والمدنيين الأميركيين من الصومال ”إلى مواقع عمليات أخرى في شرق إفريقيا مع الحفاظ على الضغط على المتطرفين العنيفين ودعم القوات الشريكة“.

وقال قائد العمليات الخاصة الأمريكية في إفريقيا الميجور جنرال داغفين أندرسون إن وصول المجموعة ”يظهر عزمنا على دعم شركائنا وحماية قواتنا خلال هذا الانتقال“.

في 4 كانون الأول/ديسمبر، أمر ترامب بسحب ”غالبيّة“ القوّات الأمريكيّة من الصومال ”بحلول أوائل عام 2021″، أي قبل رحيله عن السلطة مباشرةً.

وهو سرّع أيضًا انسحاب قوّاته من أفغانستان والعراق بهدف الوفاء بوعده بـ“إنهاء الحروب التي لا نهاية لها“ بالخارج خلال الأسابيع الأخيرة من ولايته.

وهو لا ينوي أن يترك لِخَلَفه المنتخب جو بايدن سوى 2500 جندي فقط في كلّ من أفغانستان والعراق.

وأكد قائد أفريكوم الجنرال ستيفن تاونسند السبت أن الولايات المتحدة لن تنسحب من شرق افريقيا.

وقال ”لكي نكون واضحين، الولايات المتحدة لا تنسحب أو تنفصل عن شرق إفريقيا. نحن لا نزال ملتزمين مساعدة شركائنا الأفارقة في بناء مستقبل أكثر أمانًا“.

وتابع ”كما نظل قادرين على ضرب (حركة) الشباب في الزمان والمكان اللذين نختارهما. لا ينبغي لهم أن يختبرونا“.

ستتم إعادة نشر معظم الأفراد الذين يغادرون الصومال والبالغ عددهم 700 فرد، في كينيا أو جيبوتي، حيث سيتمكنون من مواصلة الضغط على حركة الشباب.