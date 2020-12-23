شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يدعو حكومات العالم إلى حماية الصحفيين والان نبدء بالتفاصيل

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، حكومات العالم إلى حماية الصحفيين وتعزيز حرية الصحافة. وقال جوتيريش في تغريدة عبر حسابه على تويتر مساء الثلاثاء: "منذ انتشار كوفيد 19، تعرض العديد من العاملين في مجال الإعلام لقيود وعقوبات متزايدة لمجرد قيامهم بعملهم". وأضاف: "تعتبر وسائل الإعلام ضرورية للاستجابة للجائحة والتعافي منها. أدعو جميع الحكومات إلى حماية الصحفيين وتعزيز حرية الصحافة".

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