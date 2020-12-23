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الكاظمي يشدد على ضبط الحدود مع سورية

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جدة - خالد شويل - شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على ضرورة ضبط الحدود العراقية السورية بالكامل، في الوقت الذي انطلقت فيه عملية عسكرية واسعة بمساندة قوات التحالف الدولي.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق أمس (الثلاثاء): «إن الحدود العراقية السورية البالغة 610 كليومترات أؤمن أغلبها، وهناك عمل كبير من قبل وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي، فضلا عن وجود معدات كاملة مقدمة من وزارة الموارد المائية لحفر خندق، وهو في مراحله الأخيرة، وتم وضع سدات ترابية وسياج PRC». وانطلقت العملية العسكرية ضد تنظيم داعش في سلسلة الجبال الواقعة شمال بلدة بادوش غرب الموصل، ووفقاً للقيادة العسكرية المشتركة العراقية فإن العملية تتم بغطاء جوي مكثف.

وأعلن الإعلام الأمني الرسمي وقوع اشتباكات عنيفة مع عناصر التنظيم في ديالي شمال شرق بغداد؛ إثر تفجير عبوة ناسفة أدى إلى إصابة 9 عسكريين بينهم ضابط كبير.

فيما بحث وزير الأمن الوطني العراقي عبدالغني الأسدي في كردستان أمس مطالبة الأكراد بانسحاب كل القوات غير القانونية من أراضي الإقليم.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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