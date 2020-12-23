شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي يشدد على ضبط الحدود مع سورية والان مع التفاصيل
وأعلن الإعلام الأمني الرسمي وقوع اشتباكات عنيفة مع عناصر التنظيم في ديالي شمال شرق بغداد؛ إثر تفجير عبوة ناسفة أدى إلى إصابة 9 عسكريين بينهم ضابط كبير.
فيما بحث وزير الأمن الوطني العراقي عبدالغني الأسدي في كردستان أمس مطالبة الأكراد بانسحاب كل القوات غير القانونية من أراضي الإقليم.
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