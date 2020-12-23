محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، لمحاكمة اليوتيوبر مودة الأهم وصديقتها، في اتهامها بكسر حظر التجول.
وكان مقطع فيديو انتشر لفتاة تدعى "مودة الأدهم" وصديقتها من سكان "مدينتي" يتضمن اختراق حظر التجوال وإثارة الرأي العام، وتحريض المواطنين على عدم الالتزام بالقرار، وقيامهما بالنزول إلى الشارع الساعة ٩ مساًء أثناء ساعات الحظر، وتصوير فيديو بالمحتوى المنشور، وعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي من الحساب الخاص بها على تطبيق انستجرام مع وجود متابعين لها يقدرون بأكثر من مليون وخمسمائة ألف متابع.
وعلى الفور توجهت قوة أمنية تحت إشراف اللواء محمد يوسف مدير المباحث الجنائية وتمكنوا من ضبطهما، وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم.
وتحرر محضر رقم ٦٤ جنح التجمع الأول، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبسها على ذمة القضية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. محاكمة مودة الأدهم بتهمة كسر حظر التجوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.