"بايدن" يتعهد باحتواء كورونا والعودة للحياة الطبيعية في أول 100 يوم من ولايته

تعهد الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، أنه سيجرى احتواء فيروس كورونا "كوفيد - 19"، خلال الـ100 يوم الأولى من إدارته، مؤكدا أنه سيطلب توفير 100 مليون جرعة لقاح وإعادة فتح المدارس، والعودة للحياة الطبيعية.

وكتب بايدن، فى تغريدة له عبر حسابه على تويتر: "فى أول 100 يوم من إدارتى، سأطلب من جميع الأمريكيين ارتداء الأقنعة والكمامات، توزيع 100 مليون جرعة من لقاح كورونا، إعادة فتح معظم المدارس"، مضيفا: "سوف نحتوى الفيروس ونعود إلى حياتنا".

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، أمس الثلاثاء، إن أحلك الأيام فى المعركة ضد جائحة فيروس كورونا تنتظرنا ولا تزال أمامنا وليست خلفنا، وحث الأمريكيين على الاستعداد للكفاح.

وأضاف بايدن، فى تصريحات فى ويلمنجتون بولاية ديلاوير، قائلا: "شىء واحد أعدكم به بشأن قيادتى خلال هذه الأزمة، وسأخبركم بذلك مباشرة، وسأخبركم بالحقيقة وهى أن أحلك أيامنا فى المعركة ضد كوفيد قادمة".

وتابع الرئيس المنتخب: "نحن بحاجة إلى أن نعد أنفسنا،

لتقوية العمود الفقرى لدينا، بقدر ما هو محبط أن نسمع ذلك، سوف يتطلب الأمر الصبر والمثابرة والتصميم للتغلب على هذا الفيروس، ولن يكون هناك وقت نضيعه فى اتخاذ الخطوات التى نحتاجها لتغيير هذه الأزمة."

وأشار بايدن إلى أنه بالإضافة إلى التصرف بسرعة توفير المزيد من الإغاثة الاقتصادية والدعم للأمريكيين، فإن إدارته ستتصدى بشكل عاجل للهجوم الإلكترونى الهائل الأخير على الشركات الأمريكية والوكالات الحكومية الفيدرالية.

وتابع "لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه، بما فى ذلك النطاق الكامل للانتهاك أو مدى الضرر الذى تسبب فيه، لكننا نعرف ذلك كثيرًا، وهذا الهجوم يشكل خطرًا جسيمًا على أمننا القومي".