شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في إفريقيا تقترب من 60 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن أعداد حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا سجلت ارتفاعًا جديدًا في دول القارة الأفريقية. وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابات بلغ 2.525.332 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات 59746 حالة حتى الآن.

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