عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الليبي يتحرك في محيط أوباري ويسيطر على طرق مهمة جنوب البلاد

الأربعاء 23 ديسمبر 2020

الخليج 365

قال مصدر محلي بمدينة أوباري بأن وحدات الجيش الليبي قامت بالسيطرة على عدة طرق ومواقع تربط المدينة بعدة مناطق نائية ، في إطار فرض الأمن في الجنوب الغربي للبلاد بعد انتشار عدة جماعات مسلحة بمواقع صحراوية نائية على الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية.



وأشار الضابط في أمن أوباري مهدي التميمي بأن وحدات من الجيش الوطني الليبي سيطرت بالكامل على عدة مواقع يتخذها الخارجون عن القانون مقرات لهم، ويستعملونها في اعتقال وخطف المواطنين مقابل الفدية.

وأضاف التميمي في تصريحات صحفية أن الجيش الليبي استكمل سيطرته على أغلب المواقع الاستراتيجية في المدينة، بعد أن تمكن في وقت سابق من السيطرة على معسكر المغاوير.

وأوضح التميمي أن وحدات الجيش الليبي تتواجد منذ أكثر من سنتين في معسكرات منتشرة في كامل المنطقة، وتسيطر على محيط أوباري وصولا إلى حقل الشرارة النفطي غرب المدينة، وتأتي تحركاتها الأخيرة بسبب هروب بعض المسلحين الخارجين عن القانون باتجاه الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية.