لقاء بين النقابة والشركة يعلق اعتصام عمال «جبل عوام»

نجحت الشركة الفرنسية المنجمية “تويسيت”، عبر مسؤولي فرعها الإفريقي بالمغرب، في نزع فتيل التوتر والاحتقان السائدين منذ الحادي عشر من شهر دجنبر الجاري بمنجم جبل “عوام” ضواحي مدينة مريرت في إقليم خنيفرة، إذ أنهى اتفاق بين الأمانة العامة لنقابة “الاتحاد المغربي للشغل” والإدارة العامة للشركة الفرنسية بمدينة الدار البيضاء، اعتصام عمال “جبل عوام”، الذين أعلنوا، أول أمس الأحد، تعليق إضرابهم الذي وصل إلى عشرة أيام داخل آبار الرصاص، على عمق يزيد عن 700 متر تحت سطح الأرض.

وأفاد البلاغ رقم 2 للأمانة العامة للنقابة المذكورة بأن أمينها العام الميلودي موخاريق، وبدعوة من الشركة الفرنسية المنجمية “تويسيت CMT”، عقد لقاء يوم السبت الأخير مع الرئيس المدير العام للشركة، “لوك جيرارد نيافي”، بمقرها الاجتماعي في مدينة الدار البيضاء، لمناقشة النزاع الاجتماعي القائم بين الشركة وعمال منجم “جبل عوام” المنضوين تحت لواء نقابة موخاريق، الذين نفذوا إضرابا عن العمل موازاة مع اعتصام احتجاجا، كما يقولون، على تنصل إدارة الشركة الفرنسية المنجمية من بنود الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الطرفين في ماي 2019 بمكتب عامل إقليم خنيفرة، وبحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية.

وزاد البلاغ النقابي بأن موخاريق والرئيس المدير العام للشركة الفرنسية المنجمية، اتفقا على رفع العاملين المضربين لاعتصامهم داخل آبار الرصاص وخارجها، والإعداد لإنجاح لقاء تفاوضي بين العمال والشركة سيعقد يوم الخميس المقبل بمدينة مريرت، ويحضره الرئيس المدير العام لشركة “تويسيت” الفرنسية، “لوك جيرارد نيافي”، ووفد من الأمانة الوطنية “للاتحاد المغربي للشغل”، وأعضاء المكتب النقابي لعمال جبل “عوام” والكاتب الجهوي لنقابة موخاريق بجهة “بني ملال خنيفرة”، حيث ينتظر هذا اللقاء، الذي تعول عليه الشركة لإنهاء حالة الاحتقان والتوتر بمناجمها بجبل” عوام”، جدول أعمال وصفه مصدر نقابي لـ”أخبار اليوم” “بالثقيل” و”الحاسم”، إذ يضم ما سبق الاتفاق عليه بخصوص الملف المطلبي الوارد في البروتوكول الموقع بين الطرفين في 2019، الذي تنصلت منه الشركة، ما نتج عنه الإضراب العام الأخير للعمال، فيما يصر العمال على الاستجابة لنقط ملفهم المطلبي الجديد برسم سنة 2020 طبقا لمقتضيات مدونة الشغل والقانون المنجمي، والمتضمن للزيادة في الأجور والتعويضات والمنح، واحتساب الأقدمية لعمال مقاولات المناولة وفقا لتشريع الشغل، وتحسين ظروف العمل والسلامة داخل المنجم.

هذا وحرص الميلودي موخاريق، الذي جالس، السبت الماضي بمدينة الدار البيضاء، الرئيس المدير العام للشركة الفرنسية المنجمية، على إرسال رسائل مطمئنة لعمال نقابته الغاضبين على ظروف عملهم، حيث أعلن، في بلاغ الأمانة الوطنية “للاتحاد المغربي للشغل”، بأن لقاء مدينة مريرت، المرتقب يوم الخميس المقبل، سيصدر عنه بروتوكول اتفاق بين الشركة المنجمية ونقابة عمالها، يأخذ بعين الاعتبار النقاط المتفق حولها بأثر رجعي خلال إبرام الطرفين اتفاق 2019.

وفي انتظار ما سيسفر عنه اللقاء التفاوضي الحاسم بين الطرفين بمدينة مريرت يوم الخميس، كشف مصدر نقابي لعمال “جبل عوام” عن تشبثهم بكافة حقوقهم التي تضمنها لهم مدونة الشغل والقانون المنجمي، وكذا المكتسبات التي حققها العمال عبر نضالاتهم وتضحياتهم بمناجم “جبل عوام” منذ سنة 1974، حيث يشهر عمال المنجم في وجه الشركة الفرنسية استحقاقهم بتسوية وضعياتهم والاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بـ”البسيطة”، في مقابل ما حققوه من أرباح غير متوقعة للشركة، التي جنت خلال سنة 2019 رقم معاملات وصل إلى 21 مليارا و600 مليون سنتيم، عقب انخراط العمال طبقا للبرتوكول الموقع مع الشركة بداية 2019 في الرفع من مردودية الإنتاج من مادة الفضة والذهب والرصاص والزنك، ما مكن من تحقيق الأهداف المرسومة للمنجم بنسبة 98%.