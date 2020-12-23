قال المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن مرض فيروس كورونا الجديد في القارة الإفريقية بلغ 59746 حتى اليوم (الثلاثاء).
ولفت المركز إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في إفريقيا بلغ 2525332 حالة حتى اليوم . وتعافى إجمالي 2125455 شخصا مصابا بالمرض في جميع أنحاء القارة، وفقا للمركز.
وأظهرت الأرقام الصادرة من المركز أن الدول الإفريقية الأكثر تضررا من حيث عدد الحالات الإيجابية، تشمل جنوب إفريقيا والمغرب ومصر.
وأشار إلى أن منطقة جنوب القارة الإفريقية هي المنطقة الأكثر تضررا من حيث عدد الحالات الإيجابية المؤكدة وعدد الوفيات. وتعد منطقة شمالي القارة ثاني أكثر المناطق تضررا، وفقا للمركز.
كانت هذه تفاصيل خبر وفيات “كوفيد-19” في إفريقيا تقترب من 60 ألفا والإصابات تتجاوز 52,2 مليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.