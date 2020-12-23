شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا المتحور.. "طعاما بقيمة الملايين يفسد" والان نبدء بالتفاصيل
وقالت متحدثة باسم مقاطعة كينت إن نحو 2180 مركبة كانت مصطفة في مطار مانستون المهجور.
وتم إيقاف 630 شاحنة أخرى على عدة ممرات على الطريق السريع "إم 20" الذي يربط بين لندن ودوفر.
وبحسب اتحادات الصناعة، تنتظر حوالي 4000 شاحنة حاليا مغادرة البلاد. وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن السائقين قالوا إن طعاما بقيمة الملايين يفسد، واشتكوا من الأحوال والظروف القائمة ، مشيرين إلى عدم وجود دورات مياة.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا المتحور.. "طعاما بقيمة الملايين يفسد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.