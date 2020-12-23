شكرا لقرائتكم خبر عن 55 ألف مصاب جديد بكورونا في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الثلاثاء، إنها سجلت 55202 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى سبعة ملايين و318821. وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 188259 بعد تسجيل 968 وفاة جديدة.

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