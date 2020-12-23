شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: 410 إصابات جديدة و12 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية, 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 96069 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة الجزائرية أمس، إلى أنها سجلت 12 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2687 حالة وفاة.

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