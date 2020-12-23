شكرا لقرائتكم خبر عن عباس يجدد استعداد فلسطين للجلوس مع إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

أطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على آخر مستجدات الأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية، والجهود التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية.

وذكرت وكالة (وفا) أمس الثلاثاء، أن اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيسين بحثا خلاله العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين الفلسطيني والروسي الصديقين.

وجدد الرئيس عباس التأكيد على استعداد الجانب الفلسطيني للانخراط في عملية سياسية جدية تحت رعاية الرباعية الدولية، قائمة على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مؤكدا أهمية عقد المؤتمر الدولي للسلام خلال النصف الأول من العام المقبل لإطلاق عملية السلام.

وشكر عباس الرئيس الروسي على «مواقف بلاده الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، التي تؤكد متانة روابط الصداقة التي تربط روسيا وفلسطين»، مشيدا بحرص الرئيس بوتين على دفع جهود تحقيق السلام العادل القائم على قرارات الشرعية الدولية في المنطقة.