شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الثلاثاء التزام بلاده بالعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وقال شكري، خلال لقائه بأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان: إن إنشاء وعمل اللجنة العليا يأتي ترجمة عملية لتوافر إرادة سياسية قوية لدى الدولة المصرية، وعلى أعلى مستوى، لحماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان، مشددا على أهمية الدور المنوط بالأمانة الفنية للجنة لتنفيذ المهام الموكلة إليها في هذا الإطار.

وشدد شكري في حواره مع أعضاء الأمانة الفنية على أن حقوق الإنسان وبناء الإنسان يقعان في صلب الإستراتيجية التنموية للدولة، منوهًا إلى أن الجهود التي تبذلها الأجهزة الوطنية في هذا الإطار إنما تعكس اقتناعا وطنيا ذاتيا وراسخا.

ووفق بيان مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، استمع الوزير شكري إلى عرض لأهم ما أنجزته الأمانة الفنية خلال العام الأول من عملها، بما في ذلك عملية الإعداد الجارية لمسودة أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وإعداد التقارير الوطنية التي قُدمت إلى الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وأكد أهمية العمل الاستباقي والمتواصل واستمرار التنسيق الوثيق بين الجهات الوطنية المختلفة في هذا الخصوص، بما يعزز الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة المصرية في المجالات المختلفة لحقوق الإنسان.

وشدد شكري على أهمية قيام الأمانة الفنية بتحقيق تواصل إعلامي أكبر وبأكثر من لغة أجنبية وبالوسائط الإلكترونية الحديثة، لعرض الجهود الوطنية المبذولة أولا بأول، جنبا إلى جنب مع الرد المهني والموضوعي المبني على الحقائق على ما يثار ضد مصر أحيانا من أخبار مغلوطة.