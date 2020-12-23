شكرا لقرائتكم خبر عن تصفية مرتبطين بـ «انفجار بيروت» تعيد اغتيالات لبنان والان نبدء بالتفاصيل

بدا واضحا بعد مقتل المصور اللبناني جوزيف بجاني أمام منزله أول أمس، وسبقه مقتل العقيد المتقاعد في الجمارك منير أبو رجيلي، أن هنالك قرارا بتصفية كل من يملك معلومة خطيرة عن قضية انفجار مرفأ بيروت.

يرى مراقبون عبر ”الخليج 365”، أن هناك ترابطا واضحا بين الجريمتين كونه ثبت أن لدى بجاني صورا ومستندات حول انفجار المرفأ وخير دليل على ذلك، أنه بعد قتله تمت مصادرة هاتفه، أما الجريمة الأولى أي مقتل أبو رجيلي، فلقد علم أن لدى المقتول معلومات مهمة حول الانفجار سبق وأدلى بها في التحقيقات. هذه الاغتيالات تؤكد أن هنالك من يسعى إلى دفن الحقيقة، وإلى حين معرفة ذلك يبدو أن مسلسل الاغتيالات عاد إلى لبنان، إنما بنسخة منقحة تستهدف مدنيين لا سياسيين.

وعلمت ”الخليج 365” أن هناك تخوفا من تصفية كل من له علاقة بقضية الانفجار، خصوصا الموقوفين في القضية منذ أشهر، فيما رأت مصادر متابعة أن من يقف وراء هذه الجرائم والتهديدات وزرع الخوف هم من كانوا وراء الحادثة.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية محمد فهمي «العمل على الإسراع بالتحقيقات في الجريمة المروعة التي أودت بحياة المصور بجاني».

وفي هذا السياق، تتواصل الوقفات الداعمة للقضاء النزيه في قضية المرفأ، والتأكيد على رفض تسييسه، وعليه تطالب هذه الوقفات بـ «الإسراع في إصدار الأحكام القضائية فيما يتعلق بانفجار المرفأ في 4 آب وتضامنا مع أهالي الشهداء»، سائلين «أين التحقيق؟».