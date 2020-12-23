شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. من استهدف سفارة واشنطن ؟ والان نبدء بالتفاصيل
وتابع في تصريحات لـ«راديو سبوتنيك»: إن الفصائل والحشد أعلنوا عدم مسؤوليتهم عما جرى، وبالتالي فإن هذه المرة من الاستهداف مختلفة عن سابقاتها، وأوضح عبد جودة أن الجهات، التي تقوم باستهداف السفارة تضرب من مناطق قريبة من بغداد ومكتظة بالسكان وأمام مرأى ومسمع من القوات الأمنية، مطالبا الحكومة بأن تكون واضحة وصريحة وتشكل مجالس تحقيق عسكرية.
وحول ربط استهداف السفارة بقرب ذكرى مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، لفت المحلل السياسي إلى أن «أصابع الاتهام دائما توجه إلى حلفاء إيران داخل العراق».
ونددت السفارة الأمريكية في العراق بالهجوم الصاروخي على مجمعها في المنطقة الخضراء ببغداد، قائلة: إنه تسبب في أضرار طفيفة لكنه لم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.
وقال الجيش العراقي إن جماعة «خارجة عن القانون» أطلقت 8 صواريخ صوب المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد مما أسفر عن إصابة جندي عراقي وإلحاق أضرار بالمباني.
ودعت السفارة في بيان «جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها».
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