شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 788 إصابة بفيروس كورونا و37 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت مصر ليل الثلاثاء/الأربعاء تسجيل 788 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 37وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيانها اليومي بشأن الحالة الوبائية لانتشار الفيروس أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى يوم الثلاثاء ارتفع إلى 127061 من بينهم 7167 وفاة.

وأضافت الوزارة أن 401 متعاف من الفيروس خرجوا من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 107563 حالة.