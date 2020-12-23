شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: أجواء الخليج العربي تتطلـع إلـى إنهـاء أزمـة قطـر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي، تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر، وتبحث عن الوسيلة الأمثل؛ لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، مستغرباً خطاب المنصات الإعلامية القطرية الذي يسعى إلى تقويض أي اتفاق على ما يبدو.

وقال قرقاش، عبر تغريدة في «تويتر»، أمس الثلاثاء، «الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي، تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر، وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق.. ظاهرة غريبة وصعبة التفسير».