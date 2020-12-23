شكرا لقرائتكم خبر عن الفيروس يصيب زعيم صرب البوسنة واثنين من كرادلة الفاتيكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الفحوص إصابة ميلوراد دوديك، ممثل صرب البوسنة في مجلس رئاسة البوسنة المكونة من ثلاثة أعضاء والرئيس الحالي للمجلس، بكوفيد-19 بعد تلقيه علاجاً في المستشفى من غثيان وآلام في المعدة. وعولج زعيم صرب البوسنة في المستشفى ليل الأحد. وقال مساعدوه إنه كان في عزل ذاتي بعد اجتماعه يوم الأربعاء الماضي مع مصاب بكوفيد-19. وقال المركز إن حالة دوديك مستقرة وإن الأطباء يتابعون حالته عن كثب.

كما أصيب كاردينالان قريبان من البابا فرنسيس أحدهما بولندي والثاني إيطالي. وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني إن الكاردينال البولندي كونراد كرايوسكي المسؤول عن جمعيات البابا الخيرية ثبتت إصابته بفيروس كورونا. وقالت مصادر الفاتيكان إن البابا فرنسيس سيلقي رسالة عيد الميلاد من داخل الفاتيكان عوضاً عن إلقائها من الشرفة المركزية لكاتدرائية القديس بطرس وذلك بسبب قيود فيروس كورونا في إيطاليا. ودعا الفاتيكان الإثنين الكاثوليك إلى الحصول على اللقاح، موضحاً أن جميع اللقاحات المطورة «مقبولة أخلاقياً»، بما فيها تلك المنتجة من «سلالات الخلايا» المستنسخة من الخلايا الجذعية للأجنة المجهضة في القرن الماضي.

وقالت شركة بيونتيك الألمانية إنها وشركة فايزر الأمريكية ستوردان 12.5 مليون جرعة من لقاحهما للوقاية من مرض كوفيد-19 للاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام. وقال شون ماريت المدير التجاري لبيونتيك للصحفيين إن ذلك أكثر من نصف الكمية المتوقع تسليمها للولايات المتحدة بحلول نهاية العام وتبلغ 20 مليون جرعة. ويُعطى اللقاح على جرعتين بفارق ثلاثة أسابيع بينهما ما يعني أن هذه الشحنات للاتحاد الأوروبي ستكفي لتطعيم 6.25 مليون شخص وتستعد الشركتان لتسليم الشحنة الأولى بعد الحصول على موافقة الجهة التنظيمية. وقالت الرئاسة الفرنسية إن حالة الرئيس إيمانويل ماكرون الصحية ما زالت مستقرة بعد إصابته بكوفيد-19 الأسبوع الماضي.

وفي تايلاند تجاوز عدد الإصابات الألف في بؤرة ماهاشاي الجديدة وهي أكبر سوق للمأكولات البحرية في البلاد ما يدفع السلطات إلى التفكير في فرض تدابير أوسع لاحتواء تفشي المرض المفاجئ. ومعظم المصابين بورميون قدموا إلى تايلاند للعمل في صناعة المأكولات البحرية. وأمر رئيس الوزراء التايلاندي برايوت شان أو شا بمعاقبة الذين يشجعون على قدوم عمال مهاجرين إلى البلاد، معتبراً أن هؤلاء مسؤولون أولاً عن الزيادة الجديدة في عدد الإصابات. وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 19556 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل عدد إصابات يومية منذ الثالث من يوليو/ تموز. ويشير إحصاء رويترز إلى أن إجمالي الإصابات في الهند بلغ 10.08 مليون. وانخفضت الإصابات اليومية بشكل مطرد في الهند منذ ذروتها في سبتمبر/ أيلول، برغم موسم الأعياد المزدحم الشهر الماضي. (وكالات)