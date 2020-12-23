شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تهون من خطر سلالة «كورونا» الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سعى مسؤول أمريكي للتقليل من خطورة السلالة الجديدة لفيروس كوفيد 19، نافياً أن تكون السلالة المحوّرة الجديدة أكثر عدوى وسريعة الانتشار، لكنّه أشار إلى أن الولايات المتحدة تجري دراسات لمعرفة المزيد عنها. وأشار منصف السلاوي، مستشار مدير برنامج «وارب سبيد» الذي أطلقته الحكومة الأمريكية لتطوير لقاحات ضد الفيروس وتوزيعها، إلى أنّه يتوقّع أن تظهر التجارب المخبرية أن السلالة الجديدة ستستجيب للقاحات والعلاجات الحالية. كما أوضح أنّه من الممكن أن تكون السلالة منتشرة منذ فترة طويلة في المملكة المتحدة، لكن العلماء لم يباشروا البحث عنها إلا مؤخراً، ما خلق انطباعاً بحدوث زيادة حين بدأوا ذلك. وشدد المتخصّص في اللقاحات والمدير التنفيذي السابق في قطاع الأدوية على أن «لا دليل قاطعاً على أن هذا الفيروس هو في الواقع أكثر قابلية للانتقال، لكن هناك دليلاً واضحاً على وجود المزيد منه بين السكان». جاء ذلك في وقت تجاوز عدد الاصابات في الولايات المتحدة عتبة ال18 مليون شخص، في حين أصيب أكثر من 77 مليوناً و272 ألفاً و40 شخصاً في العالم بالفيروس.

قلق على وضع المسافرين

وأوصت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتسهيل استئناف حركة النقل مع بريطانيا من أجل «السفر الضروري» و«لتجنب اضطرابات سلسلة الإمدادات». ويناقش سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد هذه التوصية التي تهدف إلى السماح لآلاف من مواطني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بالعودة إلى الوطن. وأوردت التوصية «ينبغي استثناء مواطني الاتحاد والمواطنين البريطانيين المتوجهين الى دولتهم العضو أو الى بلد الاقامة، إضافة الى مواطني دول أخرى يتمتعون بحقوق حرية التنقل في الاتحاد الاوروبي، من أي قيود مؤقتة اضافية شرط أن يخضعوا لفحص (كوفيد-19) أو للحجر». وأضافت أن «طاقم النقل داخل الاتحاد الاوروبي ينبغي استثناؤه من أي حظر سفر عبر أي حدود ومن شروط الفحص أو الحجر حين يعبر الحدود للتوجه الى سفينة أو سيارة أو طائرة ويعود منها».

البحث عن حلول وسط

بدورها، قالت الحكومة البريطانية، إنها تدرس طرح فكرة إخضاع سائقي الشاحنات لفحوص كورونا، وذلك خلال مناقشات مع السلطات الفرنسية، للسماح باستئناف حركة الشحن المتوقفة. وأوضحت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل لشبكة «سكاي نيوز»، أن الاختبارات في الموانئ «جزء من المناقشة. نحن ندرس كل الاحتمالات وسنجد حلاً». ووفقاً لها، هناك حوالى 650 شاحنة متوقفة حالياً على الطريق السريع المؤدي إلى ميناء دوفر من لندن، وهو الميناء الرئيسي العابر لقناة المانش المغلقة أمام العبور منذ مساء الأحد. كما أن هناك أكثر من 800 شاحنة بضائع ثقيلة متوقفة في مطار سابق على مقربة من المكان. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، إنه ناقش الوضع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أشار، على حد قوله، إلى أنه يريد تسوية الوضع في الساعات المقبلة.

«الصحة العالمية» تناقش استراتيجية المواجهة

يعقد الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية اجتماعاً لأعضائه بهدف مناقشة استراتيجيات مواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجدّ. وقال هانس كلوغ في تغريدة إنه استجابة للسلالة الجديدة المنتشرة في المملكة المتحدة، سيقوم الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة ب«متابعة الوضع عن كثب» و«سيجمع الدول الأعضاء لمناقشة استراتيجيات الفحص وخفض مستوى انتقال العدوى وتعزيز التواصل حول المخاطر»، بدون أن يحدد موعداً للقاء.

في غضون ذلك، أعلن أحد مديري مختبر «بيونتيك»، الألماني أوغور شاهين، أن المختبر الذي طوّر مع شركة فايزر الأمريكية أول لقاح ضد كوفيد-19 تم ترخيصه في العالم، قادر على توفير لقاح جديد «خلال ستة أسابيع» في حال تحوّل الفيروس كما حصل في بريطانيا. لكنه أكد أنه «من المرجّح كثيراً» أن يكون اللقاح الحالي فعّالاً ضد السلالة الجديدة التي رُصدت في بريطانيا. وأشار إلى أنه يُفترض أن ينشر بايونتيك نتائج تجاربه على السلاسة الجديدة من سارس-كوف-2 في غضون أسبوعين. (وكالات)