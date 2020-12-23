شكرا لقرائتكم خبر عن أول رحلة تجارية مباشرة لتوطيد العلاقات بين إسرائيل والمغرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت أمس الثلاثاء أول رحلة تجارية مباشرة من إسرائيل إلى المغرب في خطوة تعكس استئناف العلاقات الدبلوماسية، على متنها وفد إسرائيلي- أمريكي يترأسه المستشار الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي مائير بن شاباتو ومستشار الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب إعلان المغرب في 10 كانون الأول/ديسمبر عن استئناف علاقاته مع إسرائيل، في موازاة إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء.

وهبطت طائرة تابعة لشركة «العال» الإسرائيلية في مطار «الرباط - سلا» في رحلة مباشرة استغرقت 6 ساعات من التحليق من تل أبيب إلى الرباط.

ومن المرتقب أن يلي استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل التوقيع على اتفاقيات عدة، بحسب برنامج الزيارة في الرباط. وبحسب الديوان الملكي المغربي فإن هذا الاستئناف يشمل تسهيل الرحلات الجوية المباشرة وتطوير العلاقات في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي.

وقبل بدء الرحلة، اعتبر كوشنر أن معاهدة السلام بين المغرب وإسرائيل بداية الطريق لتقريب الشعوب وإحلال الاستقرار في الشرق الأوسط. وأعرب عن أمله في أن تخلق معاهدة السلام بين المغرب وإسرائيل زخماً في العلاقات بينهما، مضيفاً أن الشعبين المغربي والإسرائيلي يرغبان في التقرب من بعضهما.

من جانبه، أشاد السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان بإطلاق أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والمغرب، مضيفاً أن «معاهدة السلام بين الجانبين متميزة ويجب الاحتفاء بكل هذه المعاهدات».

وقال دافيد فيشر السفير الأمريكي في الرباط في تصريحات للصحفيين أمس «نرحب بأول رحلة جوية تجارية مباشرة من إسرائيل إلى المغرب، بعد إعلان الرئيس ترامب التاريخي عن تعزيز العلاقات بين البلدين». وأضاف «المغرب وإسرائيل تربطهما علاقات قوية مع الولايات المتحدة، إنه لشرف لي أن أكون حاضراً اليوم».

وقام الوفد الأمريكي- الإسرائيلي بزيارة ضريحي الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني في الرباط. وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إنه «بعد وضع إكليل من الزهور على قبري الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، قام المستشار الخاص للرئيس الأمريكي ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي بالتوقيع في الدفتر الذهبي للضريح». (وكالات)