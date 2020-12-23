شكرا لقرائتكم خبر عن أنصار ترامب يستعدون لـ«تنصيب افتراضي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أمس الثلاثاء هجوماً، مستهدفاً قضاة المحكمة العليا في ولاية ويسكونسون، مطالباً المشرعين فيها بقلب نتيجة الانتخابات التي وصفها ب«السخيفة»، في وقت يخطط الآلاف من أنصاره ل«تنصيب افتراضي» له في ال20 من يناير/ كانون الثاني المقبل، تحدياً للرئيس المنتخب جو بايدن، فيما أكدت وسائل إعلامية، تزايد حدة الخلاف بين الرئيس الجمهوري وكبار أعضاء حكومته الرافضين مسعاه للتمسك بالحكم، وأبرزهم نائبه مايك بنس، ووزير خارجيته مايك بومبيو، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

انتخابات ويسكونسون

واستهدف ترامب قاضي المحكمة العليا في ويسكونسون، براين هاجدورن، بسبب الحكم الانتخابي الصادر مؤخراً برفض ادعاءات «التزوير» في الولاية. وغرد ترامب: «يجب على الجمهوريين العظماء في ولاية ويسكونسون أن يتخذوا قرارات قوية أمام المشرعين في ولاياتهم، وأن يقلبوا انتخابات الولاية السخيفة هذه. لقد فزنا بشكل ساحق!». وأضاف ترامب: «قبل عامين، طلب مني عظماء ويسكونسون أن أؤيد رجلًا يُدعى بريان هاجيدورن في المحكمة العليا للولاية، عندما تعرض للدمار في استطلاعات الرأي ضد مرشح ديمقراطي قوي لم يكن لديه أي فرصة للخسارة. وبعد تصديقي فاز هاجدورن بسهولة!».

وتفوق بايدن على ترامب في ويسكونسون، بنحو 21 ألف صوت، ليضطر الرئيس لدفع 3 ملايين دولار لإعادة فرز الأصوات في مقاطعتين بالولاية، لكن إعادة الفرز زادت قليلاً من فوز بايدن.

إحباط رئاسي

من جهة أخرى، ازداد إحباط ترامب من كبار أعضاء حكومته، بسبب رفضهم دعمه في مسعاه لقلب نتيجة الانتخابات، ليقرر الرئيس الانقلاب على كل من حوله تقريباً، بحسب ما ذكر موقع «اكسيوس» الأمريكي.

ومن بين المشمولين بغضب الرئيس، نائبه بنس، ووزير خارجيته، بومبيو، إضافة إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي هنأ بايدن بالفوز. ويخشى عدد من موظفي البيت الأبيض أن يطردهم الرئيس بسبب عدم إظهارهم الدعم الكافي له، ومن بينهم، مستشار البيت الأبيض بات سيبولوني.

ويرى محللون أنه إذا تحرك بنس، كرئيس لمجلس الشيوخ، للمصادقة على نتائج الانتخابات خلال جلسة مشتركة للكونجرس في 6 يناير/ كانون الثاني المقبل، فإن هذا يعني «خيانة نهائية» لترامب. ويحاول كبار المسؤولين حالياً بذل قصارى جهدهم للابتعاد عن الجناح الغربي قدر الإمكان، بحسب مصادر في البيت الأبيض.

تنصيب ثانٍ

في السياق نفسه، يعتزم الآلاف من أنصار ترامب، تأكيد رفضهم نتائج الانتخابات، وتحدي الرئيس المنتخب، بايدن، بالاستعداد ل«تنصيب ثان» افتراضي لترامب في ال20 من يناير / كانون الثاني المقبل، موعد تنصيب الرئيس الديمقراطي.

وأكد أكثر من 60 ألف شخص على موقع التواصل «فيسبوك» أنهم يعتزمون المشاركة في الحدث، الذي تم الإعلان عنه باعتباره «حفل التنصيب الثاني للرئيس دونالد ترامب». ووضع أكثر من 260 ألف شخص علامة «مهتم» على صفحة الحدث.

وقدم منظمو الحدث أنفسهم كاتبين: «نحن مجموعة قوامها 325 ألف شخص، ونظهر دعمنا للرئيس دونالد ترامب، ولا علاقة لنا بأي منظمة رسمية». لكن موقع «فيسبوك» أضاف تنبيهاً إلى صفحة الحدث، أكد فيها أن جو بايدن هو الرئيس المنتخب. سيتم تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في ال20 من يناير 2021.

إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض عن توقيع الرئيس ترامب، أمس، على قرار يمدد تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 28 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

تمديد التمويل

وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض جاد ديري، في تغريدة على «تويتر»: «وقع رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب على قرار يتضمن توفير الاعتمادات المالية لتمويل الوزارات والوكالات الفيدرالية حتى 28 ديسمبر 2020».

وانتهى سريان القرار السابق بشأن تمويل أنشطة مؤسسات الدولة في الولايات المتحدة، ليلة 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ولو لم يتم صدور قرار آخر، لكانت البلاد مهددة بتعليق آخر لعمل الحكومة. كان المرة الأخيرة التي حدث فيها مثل هذا التعليق في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2018، ونتيجة لذلك تم إرسال الموظفين المدنيين في إجازة إجبارية لمدة 35 يوماً، وهو رقم قياسي في هذا المجال.

يأتي ذلك بعدما وافق مجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكي، عقب مجلس النواب، على مشروع الميزانية للسنة المالية 2021، بالإضافة إلى حزمة من الإجراءات لتحفيز اقتصاد البلاد. (وكالات)