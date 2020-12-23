شكرا لقرائتكم خبر عن وفد ليبي في القاهرة لتوحيد البرلمان وشكل الدولة والدستور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي اجتماعها الأول، أمس الأول الاثنين، لحل معضلة الاستحقاق الدستوري، فيما وصل وفد من الجنوب الليبي واللجنة الوطنية المعنية بالأزمة الليبية إلى القاهرة، أمس الثلاثاء، للتباحث حول توحيد البرلمان وشكل السلطة التنفيذية القادمة والمسار الدستوري.

وقال مصدر مشارك في الحوار السياسي، إنه تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة القانونية ال18 عضواً على تقديم كل عضو مقترحاً للقاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات، وطرحه على اللجنة لمناقشته. وأضاف المصدر، أنه بعد الاتفاق على مقترح أحد الأعضاء، سيقدم كاستشارة ومساعدة إلى مجلس النواب، وما يُسمى ب«المجلس الأعلى للدولة» لدعم إنشاء القاعدة الدستورية. وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن اللجنة وضعت مهلة 60 يوماً للتوافق بين النواب وما يُسمى ب«المجلس الأعلى للدولة» على الأساس الدستوري الذي ستجرى عليه الانتخابات، مبيناً أن اللجنة ستعقد اجتماعاً ثانياً يوم 28 يناير/كانون الثاني المقبل مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا.

من جانبها، قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، في بيان، إن انطلاق أعمال اللجنة يوافق بدء المرحلة التمهيدية للحل الشامل للانتخابات الوطنية، وأعربت عن أملها في أن تسود اجتماعات هذه اللجنة روح الوطنية. ودعت ويليامز، أعضاء اللجنة القانونية والأطراف المختلفة في ليبيا بشكل عام، إلى «ضرورة بذل كل الجهود للتقدم بسرعة، وتجنب التوقف عند المسائل الفرعية الصغيرة، التي لا قيمة لها إلا التعطيل المتعمد، وتأخير تحقيق طموحات الشعب الليبي». وأشادت بما وصفته «التقدم المحرز والمؤشرات الإيجابية في مختلف المسارات، مما يؤكد المضي قدماً في العملية السياسية وإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد».

من جهة أخرى، وصل الوفد الليبي، صباح أمس الثلاثاء، إلى القاهرة، ويتكون من 75 شخصية من الجنوب الليبي يمثلون نخب وأعيان الإقليم، في زيارة تستغرق 3 أيام، تنتهي بلقاء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود مصر للتواصل مع جميع الأطراف الليبية، بهدف تقريب وجهات النظر وتوحيد الصف الليبي وردع الميليشيات المتطرفة والتصدي لمحاولاتهم السيطرة على الحكم، ودعماً للتحركات والمساعي الأممية من أجل الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية. وسيطرح وفد الجنوب الليبي خلال هذه الزيارة على الجانب المصري رؤيته لحل الأزمة، وإزالة كل الإشكالات التي تحول دون توحيد القرار الليبي، خصوصاً المسار المتعلق بتوحيد الجسم التشريعي في البلاد، والتوافق حول آلية لاختيار السلطة التنفيذية القادمة، إضافة إلى الترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية لإجراء الانتخابات، خاصة في ظل حرص تنظيم الإخوان على وضع العراقيل أمام كل الحلول المطروحة. (وكالات)