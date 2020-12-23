شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء عون والحريري ينعش الآمال بتشكيل الحكومة «قبل الميلاد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”- وكالات

تحرك قطار التأليف الحكومي في لبنان، أمس الثلاثاء، بعد اللقاء الذي جمع الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، لاسيما بعدما أشير إلى حصول خرق إثر تنازل متبادل منهما بشأن عدم حصول أي طرف على الثلث الضامن والتفاهم على توزيع الحقائب بشكل عادل، فيما وصفت مصادر مطلعة على لقاء ​عون​ والحريري​ «الأجواء بالإيجابية»، مشيرة إلى أن «الأمور جدية وفي حال تم تذليل العقبات قد يصار إلى ​تأليف​ حكومة في اليومين المقبلين» أي قبل أعياد الميلاد، في حين قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بلاده لا تزال مستعدة للوساطة في نقاش بناء بين بعد لقائه عون.. الحريري يعلن خبر سار حول الحكومة إسرائيل ولبنان إذ لا تزال مواقف الطرفين مختلفة بشدة في مباحثات الحدود البحرية.

وكشفت مصادر مصادر مواكبة إن الأبواب فتحت من جديد بعد وساطة البطريرك الماروني بشارة الراعي التي انتجت ترتيب لقاء الرئيسين عون والحريري والذي يحمل الرقم 13 منذ التكليف ويعتبره المراقبون الفرصة الأخيرة قبيل انتهاء سنة 2020 لتشكيل الحكومة الجديدة وسط استعداد الطرفين، كما يبدو للتفاهم على تشكيلة تضمن وحدة المعايير ولا تعطي لأي طرف الثلث الضامن وتوزع الحقائب بشكل متوازن على الطوائف والكتل النيابية، وتعطي عون الحق بتسمية معظم الوزراء المسيحيين، كما حال الحريري الذي سيسمي الوزراء السنة، وعند الاختلاف حول وزير أو حقيبة تتم التسمية بالتوافق بينهما.

من جهته، قال الحريري، بعد اللقاء، إنّ اللقاء كان إيجابياً. وأضاف: «قرّرنا الاجتماع اليوم ولكن لن نعلن عن الوقت لدواعٍ أمنية»، لافتاً إلى أنّ «اللقاءات ستكون متتالية للخروج بصيغة حكومية قبل عيد الميلاد».

من جهة أخرى، ذكر بومبيو أن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة العمل مع إسرائيل ولبنان في مفاوضات بشأن الحدود البحرية، حيث يكافح الجانبان للتوصل إلى اتفاق. وأضاف بومبيو في بيان «للأسف، على الرغم من النوايا الحسنة لكلا الجانبين، فإن الطرفين متباعدان. تظل الولايات المتحدة على استعداد للتوسط في مناقشات بناءة وتحث كلا الجانبين على التفاوض على أساس الادعاءات البحرية الخاصة بكل منهما التي أودعاها في السابق لدى الأمم المتحدة».

ونفذ «ثوار 17 تشرين» في ​النبطية​ اعتصاما أمام ​قصر العدل​ دعما للقضاء ورفضا لتسييسه، مطالبين بالإسراع في إصدار الأحكام القضائية فيما يتعلق بانفجار المرفأ في 4 أغسطس الماضي، وتضامنا مع أهالي الشهداء، منددين بالسلطة​ الفاسدة مرددين «الشعب يطالب بإسقاط النظام​».

ونفذ موظفو مؤسسة مياه لبنان الجنوبي اعتصاما أمام مدخل الشركة عند البوابة الفوقا في صيدا، للمطالبة بحقوقهم المتعلقة بالعائدات السنوية ومنح الإنتاج السنوية التي تعادل راتبا والتي لم يتقاضوها منذ فترة طويلة. ونفذت مجموعات شبابية وطلابية من التنظيم «الشعبي الناصري» و«الحزب الديموقراطي» و«شباب القومي العربي» تحركا اعتراضيا أمام البوابة الخارجية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا، احتجاجا على استقبال السفيرة الأمريكية دوروثي شيا خلال زيارتها للمدينة الأسبوع الماضي ورفضاً للشراكة الاقتصادية القائمة، وسط تدابير اتخذتها عناصر القوى الأمنية في المكان.