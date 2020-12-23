شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي: أحبطنا عملية ثانية لإطلاق الصواريخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، أن الصواريخ التي سقطت الأحد الماضي، أصابت مدنيين وممتلكات خاصة، وهي تهدف إلى خلق نوع من الفوضى، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ اعتقالات والاستيلاء على عدد آخر من الصواريخ ومنصات الإطلاق، ومنع تنفيذ عملية ثانية كان يتم التهيئة لها.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي، إن هذه العمليات إجرامية وجبانة، تمس اسم العراق وهيبته، وهي مرفوضة من الشعب ومن المرجعية ومن جميع العقلاء. وتابع أن البعثات الدبلوماسية بحماية العراق ضمن القانون الدولي، والدولة هي من تصدر قرار السلم والحرب، وهي من تعقد الاتفاقيات، وأي اعتداء أو انتهاك مرفوض ويعاقب عليه وفق القانون. وقال «نعمل ليل نهار، لاستقرار البلد وحماية الشعب، لاسيما الفئات المحرومة والمضطهدة، ونعمل على إصلاح خراب السنوات السابقة الذي تم على أيدي الفاسدين والفاشلين، لتأتي جماعة مغامرة ومنخرطة في شبكات الفساد والقتل والاختطاف، لتورط البلد في أزمات جديدة ومشاكل أمنية واقتصادية وسياسية».

ورأى أن الموازنة التي عملنا عليها ليل نهار هي موازنة إصلاحية، وتأخذ بنظر الاعتبار حماية ودعم الفئات الضعيفة، وفي المقابل تقلّص إيرادات أصحاب الرواتب العالية من السياسيين وأصحاب المصالح، وهذا أحد أسباب الهجمات الإعلامية التي ينال بها هؤلاء من الحكومة. وأشار إلى أن الموازنة وفرت الحماية للفئات الفقيرة، ضمن مشروع إصلاح اقتصادي شامل، في ظل أزمة اقتصادية عالمية كبيرة تعاني منها جميع دول العالم، كما تضمنت الموازنة ضرائب على كبار الموظفين وحماية صغار ومتوسطي الموظفين، وتضمنت إصلاحات في مجالات شتى، كما تسهم في دعم الصناعة الوطنية والقطاع الزراعي.

ولفت إلى أن ما حدث بشأن سعر الصرف دليل جديد على مستوى الاستهداف السياسي للحكومة بعد إثارة ضجة إعلامية كبيرة ضدها. فمنذ سنوات والحديث جار عن فساد مزاد العملة.

اذهبوا اليوم إلى نافذة بيع العملة، واطلعوا على النشاط المصرفي، ستجدون زيادة في الإيداع بالدينار لثقة الناس به، لاسيما بعد زيادة الفوائد على الودائع بالدينار العراقي.