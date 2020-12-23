شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: سأطلب من الكونجرس خطة جديدة لمساعدة الاقتصاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أ ف ب

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الثلاثاء، إنه سيطلب العام المقبل، من الكونجرس التصويت على خطة جديدة لدعم اقتصاد الولايات المتحدة المتضرر بشدة من وباء كوفيد-19.

واعتبر بايدن في مؤتمر صحفي، أن الخطة التي تم التصويت عليها الاثنين، والبالغة قيمتها 900 مليار دولار هي «خطوة أولى»، مضيفاً: «الكونجرس قام بعمله هذا الأسبوع، وأستطيع أن اطلب منهم العمل مجدداً العام المقبل».

إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي المنتخب: إن الهجوم الإلكتروني الواسع الذي استهدف وكالات حكومية أمريكية إلى جانب مسؤولين كبار لا يمكن أن يبقى «من دون رد».

وتعهد باتخاذ «قرارات مهمة» بحق المسؤولين عما حصل بهدف محاسبتهم، وأضاف «هذا الهجوم وقع على مرأى من دونالد ترامب في حين لم يكن ينظر».

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