شكرا لقرائتكم خبر عن «كوفيد» المتجدد يلقي بظلاله.. «إس أند بي» يتراجع وناسداك يحلّق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع المؤشر ستاندرد أند بورز (إس أند بي 500) في ختام جلسة متقلبة الثلاثاء متأثرا بالمخاوف حيال سلالة جديدة من فيروس كورونا وبيانات اقتصادية مخيبة للآمال أطفأت وهج إقرار واشنطن حزمة الإغاثة من تداعيات الجائحة التي طال انتظارها.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا هو الآخر، لكن سهم أبل رفع المؤشر ناسداك المجمع الغني بشركات التكنولوجيا.

وقال رايان دتريك، كبير إستراتيجيي السوق لدى إل.بي.إل فايننشال في تشارلوت بولاية نورث كارولاينا، «السوق تلتقط أنفاسها اليوم.. إنها تعكف على استيعاب الخبرين الكبيرين اللذين وردا في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، التحفيز وسلالة كوفيد الجديدة.»

لكنه أضاف أن الوقت الحالي من السنة هو تقليديا فترة رهان على صعود الأسعار، قائلا «السوق لا تبالي بالماضي أو الحاضر. السوق لا يعنيها إلا المستقبل.»

خالف سهم أبل الاتجاه النزولي، ليقفز بفضل أنباء أن الشركة تخطط لطرح سيارة كهربائية بحلول 2024.

كان الكونجرس وافق الليلة الماضية على حزمة إغاثة من الجائحة حجمها 892 مليار دولار بعد سجال دام لأشهر بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بهدف دعم التعافي الاقتصادي المتداعي تحت وطأة القيود الرامية إلى احتواء عودة فيروس كورونا للانتشار.

لكن الجائحة تواصل تناميها، لتصيب 214 ألف أمريكي يوميا، مما حدا إلى فرض إغلاقات إلزامية وتسبب في تكدس بالمستشفيات.

وعند الإغلاق تراجع داو 202.12 نقطة بما يعادل 0.67 بالمئة إلى 30014.33 نقطة، وفقد ستاندرد أند بورز 7.67 نقطة أو 0.21 بالمئة ليسجل 3687.25 نقطة، بينما ارتفع ناسداك 65.40 نقطة أو 0.51 بالمئة ليصل إلى 12807.92 نقطة، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً.

وأغلق سهم تيسلا منخفضا، مواصلا تراجعه لليوم الثاني على التوالي منذ دخوله ستاندرد أند بورز 500.

ووافق زعماء الكونجرس على 900 مليار دولار كمساعدات لمواجهة الأوبئة بإجراء 1.4 تريليون دولار لتمويل الحكومة حتى 30 سبتمبر، كما صرح وزير الخزانة ستيفن منوتشين بأن الأمريكيين قد يتلقون شيكاتهم التحفيزية في غضون أيام، ومن المتوقع أن يوقع الرئيس دونالد ترامب عليه ليصبح قانونًا في الأيام المقبلة، قبل أسابيع من مغادرته منصبه.

إلى ذلك، اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الاثنين، أعضاء إضافيين في المجلس الاقتصادي القومي، مستكملاً فريقه المعني بصنع السياسة الاقتصادية بأشخاص قال مكتبه الانتقالي إنهم سيساعدون في انتشال الأمريكيين من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

وقال فريق بايدن في بيان إن ديفيد كامين، الذي كان مسؤولاً في البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، سيكون نائب مدير المجلس، في حين سيشغل بهارات رامامورتي منصب نائب المدير للإصلاح المالي وحماية المستهلك.

وأضاف الفريق أن جويل جامبل ستكون المساعدة الخاصة للرئيس لشؤون السياسة الاقتصادية.

وقال البيان إن هذه التعيينات ستساعد في «انتشال كل الأمريكيين من الأزمة الاقتصادية الحالية وبناء اقتصاد قوي وشامل وأكثر مرونة للمستقبل».

واختار بايدن هذا الشهر بريان ديس رئيساً للمجلس الاقتصادي الوطني الذي سيكون معنياً بتنسيق صنع السياسات الاقتصادية للبلاد. وساعد ديس في قيادة جهود أوباما لإنقاذ صناعة السيارات والتفاوض على اتفاق باريس للمناخ. (وكالات)