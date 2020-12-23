شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف خلايا «التتبع الذهني» بالدماغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

اكتشف علماء من جامعة دورهام البريطانية، نوعاً جديداً من خلايا الدماغ، تساعد على تذكر الأماكن والأشياء المفقودة. وتنقل خلايا «فيكتور تريس» المكتشفة حديثاً، المعلومات من خلال الإشارات الكهربائية والكيميائية، وتحدد أماكن الأشياء مثل مفاتيح السيارة أو الهاتف المحمول ضمن «الخرائط الذهنية». وأشار د. كولين ليفر، من جامعة دورهام ومؤلف الدراسة، إلى أن الأبحاث حول خلايا «ناقلات التتبع» يمكن أن تساعد في تفسير سبب إصابة الأشخاص الذين يعانون الخرف، بفقدان الذاكرة كما تساعد في علاج مرض الزهايمر.

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