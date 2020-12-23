شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج للحد من تشوهات حديثي الولادة في أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، أمس الأول الاثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، اتفاقية تعاون تقوم الهيئة بموجبها في المساهمة بقيمة مليون درهم، في دعم برامج «يونيسيف» الخاصة بالحد من التشوهات الخلقية لدى حديثي الولادة في أفغانستان.

وسيتم تمويل مساهمة الهيئة في هذا الصدد، من معرض عطايا الخيري، إحدى مبادرات الهلال الأحمر في مجال استدامة العطاء وتنمية المجتمعات الضعيفة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار شراكة استراتيجية بين الجانبين، لتعزيز التعاون في مجال المشروعات وبرامج رعاية الطفولة، وحددت الاتفاقية أطر التعاون وآليات التنسيق بين الجانبين لتعزيز الوقاية والاستجابة الإنسانية لصالح الأطفال حديثي الولادة، ضمن الإطار العالمي للالتزامات الأساسية تجاه الأطفال، خاصة المتعلقة بحق الطفل في الحياة والنمو، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، خاصة في المجالات الصحية.

وقع الاتفاقية من جانب هيئة الهلال الأحمر، فهد عبدالرحمن بن سلطان نائب الأمين العام للتنمية والتعاون الدولي، فيما وقعها من جانب «يونيسيف» الطيب آدم ممثل المنظمة في منطقة الخليج.

ونصت الاتفاقية على التزامات على كل طرف تنفيذها على أرض الواقع وتوسيع مظلة المستفيدين منها في أفغانستان.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أهمية الاتفاقيات والشراكات التي تقيمها الهيئة مع المنظمات الانسانية الدولية في المجالات كافة، مشدداً على أن الاتفاقية مع «يونيسيف» تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة والتعاون بين الجانبين.

من جانبه أكد الطيب آدم، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في دول الخليج دور دولة الإمارات الريادي في المجالات الإنسانية والتنموية، منوهاً بمبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مجال تحسين أوضاع الطفولة عالمياً، من خلال دعمها لبرامج «يونيسيف» ومشاريعها ومبادراتها الإقليمية والدولية التي تهدف إلى ضمان حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتحسين فرص رعايتهم وحمايتهم.

(وام)