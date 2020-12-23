جامعة الشارقة ومؤسسة الجليلة تتعاونان في الأبحاث الطبية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

وقعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع مؤسسة الجليلة، وذلك بهدف تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما في الأبحاث الطبية والتعليم الطبي، وذلك تحقيقاً لأهدافهما المشتركة في الإسهام إيجابياً في منظومة البحث العلمي التطبيقي في الدولة ودعم الأبحاث الرائدة التي تعالج التحديات الصحية السائدة في المنطقة وتُحدث تغييراً نوعياً في حياة الإنسان.

جرى توقيع مذكرة التفاهم بمقر الجامعة تحت رعاية وبحضور الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، حيث وقع المذكرة الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية، والدكتور عبدالكريم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وذلك بحضور الدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، وهاجر آل علي، مديرة إدارة الاستراتيجية والبرامج بمؤسسة الجليلة.

كما نظمت كلية الاتصال بالجامعة معرض مشروعات تخرج قسم الاتصال الجماهيري لفصل الخريف، تحت شعار «سلطان مسيرة علم وإنسانية».

ضم المعرض 31 مشروعاً في تخصص الإذاعة والتلفزيون، و13 مشروعاً في تخصص الجرافيك والوسائط المتعددة، وافتتحه مدير جامعة الشارقة مرحباً بالحضور والمتابعين.

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