شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك: تيم كوك رفض مناقشة الاستحواذ على «تيسلا» بـ 60 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «تيسلا»، إن الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، رفض عقد اجتماع منذ سنوات لمناقشة الاستحواذ على شركة «تيسلا».

وقال ماسك في تغريدة إنه تواصل مع «أبل» خلال «أحلك أيام» أثناء تطوير نموذج تيسلا 3 للحديث عن صفقة محتملة، كاشفاً أن العرض كان عُشر قيمة الشركة الحالية، أي نحو 60 مليار دولار.

وبدأ إنتاج الطراز 3 في عام 2017، في نفس الوقت تقريبًا قررت أبل التحول من تطوير منافس لتيسلا إلى الدخول في تطوير نظام أساسي للسيارة ذاتية القيادة.

وفي السنوات الأخيرة، عينت شركة أبل عددًا من المديرين التنفيذيين السابقين لشركة تيسلا والمتخصصين في أنظمة وتصميم السيارات، وتكنولوجيا القيادة الذاتية، مما يشير إلى أن الشركة تفكر مرة أخرى في دخول السوق.

وارتفع سهم شركة آبل، في حين انخفض سهم تيسلا بعد تقرير لرويترز يفيد بأن شركة آبل تهدف إلى إنتاج سيارة في وقت مبكر من عام 2024.

(وكالات)

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