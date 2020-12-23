شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات إسلامية ومسيحية: 4 فبراير انتصار لمبادئ الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: إيمان سرور ورانيا الغزاوي

أشادت قيادات إسلامية في أبوظبي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، إعلان 4 فبراير من كل عام، يوماً للأخوة الإنسانية، وأكدت، أن القرار، يعد انتصاراً لمبادئ الإمارات في التسامح والإنسانية والعدالة والشعور بالآخرين، كما يتماشى مع المبادئ العالمية والقيم الإنسانية لنبذ العنف والتمييز وخطاب الكراهية، كما يمثل خطوة إيجابية، وفرصة حقيقية؛ لحمل مشعل قيمنا الأصيلة وديننا الإسلامي.

وأكد عدد من ممثلي الكنائس في الدولة؛ بمناسبة الإعلان عن احتفال المجتمع الدولي ب«اليوم العالمي للأخوة الإنسانية» في الرابع من فبراير/ شباط من كل عام، وفق ما اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ابتداء من عام 2021؛ بهدف تعزيز التسامح، ونبذ العنف والكراهية، ضمن مبادرات قدمتها كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، أن الامارات رسّخت للتسامح منذ زمن طويل؛ حيث إنه يتم الاحتفال على أرضها طيلة أيام السنة، وليس خلال يوم واحد.

احترام الإنسانية

يقول الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: «عظيم أن تكون دولة الإمارات في صدارة الركب العالمي الإنساني، وعظيم أن يقتدى بها في المحافل الدولية العالمية، هذه الدولة التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحرصت قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ، أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، على السير على درب الارتقاء؛ حيث أكدت قيادتنا الرشيدة أن قوة الدولة، في تسامحها وإنسانيتها، وشعورها بالآخرين، فالقوي هو من يثبت على المبادئ.

وأضاف: إن رسالة الإنسان في الأرض تكون مستقيمة، إذا عاش باستقرار وأخوة إنسانية وعدل، وشعر مع اختلاف الأديان والملل، أن إنسانيته لها قدسيتها واحترامها، وهذا خطته دولتنا وقيادتنا الرشيدة منهجاً ودستوراً، فهي سبّاقة إلى مد الجسور، وتثبيت دعائم الأخوة الإنسانية قولاً وعملاً، وإنه من السعادة أن نرى المحافل الدولية العالمية تحذو حذونا، فنقول: إن العالم فيه من العقول الحكيمة من يدفع في اتجاه تثبيت مبادئ الأخوة الإنسانية.

روح السلام

يقول الدكتور سيف راشد الجابري، رئيس اتحاد الأكاديميين العرب: ببالغ التفاؤل والعز تلقينا خبر اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وجمهورية مصرالعربية، باعتماد الرابع من فبراير من كل عام «يوم الأخوة الإنسانية»؛ وهي المبادرة التي تتماشى مع المبادئ العالمية والقيم الإنسانية لنبذ العنف والتمييز وخطاب الكراهية.

وأضاف: إن هذه المبادرة نابعة من روح السلام والتسامح اللذين دعت إليهما دولة الإمارات على كافة الصعد، وفي مختلف المحافل.

موعد مع التآخي

وأكد محمد سعيد النيادي المدير العام للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن اعتماد يوم 4 فبراير/شباط، ابتداء من العام المقبل، يوماً للأخوة الإنسانية من كل عام؛ يجعلنا على موعد مع التآخي بين البشر جميعاً، ويشعرنا كم لقيمة الأخوة من أولوية ومركزية في عمران الأوطان، ونشر المحبة، وبث الطمأنينة والرحمة في أرجاء المعمورة، كما يضفي علينا الفرحة، باستشعار هذا الإنجاز المبهر الذي ولد على أرض دولة الإمارات، وتمت رعايته من قامات الفكر والتسامح في العالم، ليدلنا هذا المنجز على ما تقوم به دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في ترجمة قيمها الإنسانية بمبادرات فاعلة؛ تعزز قيم التسامح والحوار وتمهد للتعايش، وتجعل من أصل الأخوة الجامع للبشرية باعثاً نحو كل ألفة ولحمة بين الناس جميعاً.

حصاد زرع زايد

وأشار الدكتور عمر حبتور الدرعي، المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية، إلى أن يوم 4 فبراير/ شباط، أصبح أممياً «اليوم العالمي للأخوة الإنسانية» ولن تغيب عن هذا اليوم صورة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أطلق النور؛ ليبدد الظلام، وينير للعالم كله دروب التواصل، مشيراً إلى أن المبادرة تعد من المبادرات الشجاعة، والمساهمات المتناسقة مع الأشقاء والأصدقاء، وهي ثمار باسقة تؤتي أكلها بإذن ربها، ومن زرع الحب؛ سيحصد محبة الناس، فها هي الإمارات تحصد زرع المؤسس زايد الخير.

خطوة إيجابية

وقال عبدالله بن عقيدة المهيري، أمين عام صندوق الزكاة، إن الأُخوَّةُ الإِنْسَانِيَّةُ مفهوم إنساني، اجتماعي يرتبط بالعلاقة بين أفراد البشر، تلك العلاقة التي يكون قوامها الاحترام والإحسان والرحمة، والإنسان لا يختلف عن غيره إلا بالتقوى والعمل الصالح، مشيراً إلى أن اعتماد يوم 4 فبراير من كل عام يوماً عالمياً للأخوة الإنسانية؛ يمثل خطوة إيجابية من الجمعية العامة للأمم المتحدة وفرصة حقيقية لاستعادة المجتمعات العربية حمل مشعل النور والخير الذي تتوقد منه قيمنا الأصيلة وديننا الإسلامي الرائع؛ من خلال إبراز الجانب الإنساني فيه، وتصحيح صورته في عيون العالم.

مبادرة عظيمة

قال القس بيشوي فخري، راعي كاتدرائية الأنبا أنطونيوس للأقباط المصريين التابعين للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أبوظبي، ليس جديداً على دولة الإمارات التي تستمد نهجها من روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتقدم نموذجاً متكاملاً في الأخوة الإنسانية وتحقيقها على أرض الواقع، لتكون قدوة لكثير من المجتمعات، ونشكر الله على وجودنا في أرض دولة الإمارات، الأرض الحاضنة للحضارات والثقافات، التي سنحتفل عليها جميعاً العام المقبل جنباً إلى جنب، بتعزيز التسامح ونبذ الكراهية والعنف.

الحضن الدافئ

وقال إدوارد شالوحي الكاهن المعاون للجالية العربية الكاثوليكية في كنيسة القديسة مريم الكاثوليكية في دبي: لطالما كانت دولة الإمارات رائدة في الأخوة الإنسانية، وعلى الرغم من تعدد الجنسيات والثقافات فيها فإننا لم نشعر أبداً بالغربة واحتضنتنا جميعاً في حضنها الدافئ، كما تفعل الأم مع أبنائها، فقد كانت من بداية تأسيسها الأرض الحاضنة للأخوة الإنسانية، ومنذ حديث عهدها كانت القيم الإنسانية متأصلة ومتجذرة فيها؛ لذلك فإن دورها في المبادرة ليس غريباً على دولة نهجها وسياستها تصب في دعم الأخوة الإنسانية ورفض خطاب الكراهية ومناهضته.

بذور التسامح

وقال المطران غريغوريوس خوري، أسقف الإمارات لطائفة الروم الأرثوذكس: إن مبادرة دولة الإمارات بزرع بذور التسامح في نفوس 200 جنسية تعيش على أرضها؛ عززت تنافسيتها العالمية، لتصبح ملتقى للثقافات المختلفة؛ حيث إننا لا يمكن أن ننسى احتضان الإمارات لكافة الأديان والأطياف على أرضها الطيبة؛ لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية. وأوضح: إن الاعتراف بوثيقة الأخوة الإنسانية دولياً وتخصيص يوم للاحتفال بتاريخ توقيعها؛ يؤكد الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، والنظرة المستقبلية البعيدة.

دور ريادي

وأكد يوسف فرج الله قس الكنيسة الإنجيلية، ورئيس مجلس إدارة الكنائس الإنجيلية في مدينة العين، أن دور الإمارات ريادي وعظيم؛ حيث كانت السبّاقة في تعزيز التسامح والقضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد، وهي بدورها في هذه المبادرة سطرت إنجازاً جديداً يضاف إلى تاريخها المملوء بالإنجازات على كافة الصعد إقليمياً ودولياً، ما يكسبها المزيد من التقدير والمكانة والريادة على مستوى العالم.

الاحتفال بالأخوة

وقال أشعية هارون عضو لجنة الكنيسة المصرية القبطية الأرثدوكسية في أبوظبي: إذا تم الإعلان عن يوم عالمي للاحتفال بالأخوة الإنسانية، فإننا على أرض الإمارات الحبيبة نحتفل بالأخوة الإنسانية طوال أيام السنة، لقد لمست الأخوة والإنسانية في تعامل القيادة وشعب الإمارات الحبيب، خلال وجودي ل43 عاماً.

مبادرات إيجابية

قال عبدالله يوسف أحد خدام الكنيسة الإنجيلية في أبوظبي: «إننا نعتز بوجودنا على أرض الإمارات الطيبة، ونيابة عن شعب الكنيسة الإنجيلية، فإننا نؤيد جميع المبادرات المتميزة والإيجابية التي تقودها الدولة التي تشجع على الوحدة».

رفض أشكال التعصب

من جهته، أضاف القس أنسي أنيس راعي الكنيسة الإنجيلية في أبوظبي: «إن كل الأديان تتفق على رفض أشكال التعصب والتمييز وتعلي قيم السلام والمودة والتقارب واحترام وقبول الآخر».