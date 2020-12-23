شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة إحسان شوقى: تركيبة مجلس النواب الجديد تثرى الحياة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة إحسان شوقى، عضو مجلس النواب، إن برلمان 2020 يضم تركيبة سياسية تمثلت فى 13 حزباً، وتنسيقية شباب الأحزاب، مما يثرى العملية الحزبية والسياسية خلال الفترة المقبلة، موضحة أن هذا التنوع يؤكد عدم سيطرة الحزب الواحد على المشهد السياسى، وأن تركيبة الأحزاب إلى جانب المستقلين بمجلس النواب الجديد سيكون لها دور كبير فى إثراء الحياة السياسية والحزبية فى مصر.

ولفتت عضو مجلس النواب، فى تصريحات لها، إلى أنها ستلتحق بلجنة القوى العاملة، وأن هناك عدد من التشريعات التى تحظى باهتمامها، ومنها على سبيل المثال التأمينات وقوانين العمال، وقطاع الأعمال، واللائحة التنفيذية لقطاع الأعمال، إلى جانب قضايا المرأة وفى المقدمة منها المرأة المعيلة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الانتخابات البرلمانية تمت بنزاهة وشفافية تامة، وهناك تنوع تام فى البرلمان، مما يثرى الحياة السياسية والحزبية فى البرلمان، وأن أول طلب إحاطة سيتم التقدم به سيكون فى إطار التشريعات الخاصة بالتأمينات والعمال بشكل عام وبعض الملاحظات على عدم صدور اللائحة التنفيذية التى تخدم هذا القطاع العريض من العمالة المصرية.

وكانت الأمانة العامة بمجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزى، قد نظمت أمس الثلاثاء، حفل استقبال للأعضاء الجدد والذى ينطلق اليوم ويستمر لمدة 6 أيام، حيث تم تخصيص لجنة لاستخراج كارنيهات العضوية للنواب الجدد، فضلا عن 10 طاولات للنواب لملأ استمارة البيانات.

وفى ضوء حرصها علي تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وفرت الأمانة العامة زجاجات الكحول في كافة أنحاء البهو الفرعونى، فضلا عن الكمامات.