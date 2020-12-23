في يوم واحد.. تسجيل 11 وفاة بكورونا في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشؤون الصحية في كفرالشيخ، الثلاثاء، وفاة 11 مصابا بفيروس كورونا المستجد، وذلك أثناء تلقيهم العلاج في 5 مستشفيات جرى احتجازهم فيها، عقب ثبوت نتائج تحاليلهم المعملية إيجابية إصابتهم بالفيروس.

أكد مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية في كفرالشيخ، لمصراوي، أن مستشفى سيدي غازي المركزي سجل وفاة 5 حالات، بينما سجل مستشفى بلطيم للعزل الصحي 3 حالات، ومستشفيات صدر كفرالشيخ، وفوه المركزي، والحامول المركزي 3 حالات بواقع حالة في كل مستشفى.

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