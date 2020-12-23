الجزائر.. 18 ولاية تسجل صفر إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية الثلاثاء أن 18 ولاية لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية. وحسب آخر إحصائيات الوزارة فإن 37 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، في حين سجلت 11 ولاية أكثر من 10. وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 410 حالات جديدة أي بنسبة 0.9 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال 24 ساعة. 410 حالات جديدة أي بنسبة 0.9 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال 24 ساعة. تجدر الإشارة إلى أن الجزائر سجلت اليوم 410 إصابات جديدة و23 وفاة، فيما تماثل 376 مصابا للشفاء فيما يخضع 49 مصابا للعناية المركزة. وتواصل دول العالم إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية لاحتواء فيروس كورونا المستجد وكبح جماحه. وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء أن عدد الإصابات بلغ 77 مليونا و718 ألفا و154 إصابة, فيما سجل العالم مليونا و709 آلاف و11 وفاة، الاثنين. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 54 مليونا و593 ألفا و397 متعافيا، ونستعرض فيما يلي آخر إحصائيات الفيروس حول العالم..

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