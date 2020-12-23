أكد مسؤولون حكوميون في جمهورية إفريقيا الوسطى أن المتمردين استولوا على مدينة بامباري جنوب البلاد. ويأتي تطور الأحداث الأخير في الوقت الذي أعلنت فيه الجماعات المتمردة الثلاث الرئيسية العاملة في البلاد أنها توحد قواها ضد الحكومة قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 27 ديسمبر. قواها ضد الحكومة قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 27 ديسمبر. وقال رئيس البلدية أبيل ماتشيباتا: "مدينة بامباري تحت سيطرة الجماعات المسلحة.. ولا توجد مظاهر عنف ضد السكان". من جهته، أكد مسؤول حكومي كبير أن "المتمردين استولوا على 4 أكبر مدينة في البلاد من حيث عدد السكان، والتي تبعد بمسافة 380 كيلومترا شمال شرقي العاصمة بانغي". واتهمت الحكومة السبت الماضي الرئيس السابق فرانسوا بوزيزيه بالتحضير لمحاولة انقلاب.

كانت هذه تفاصيل خبر المتمردون يسيطرون على مدينة بامباري جنوب إفريقيا الوسطى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.