تونس تحظر احتفالات رأس السنة وتمدد حظر التجول الليلي

أعلن وزير الصحة التونسي أن بلاده ستحظر جميع الفعاليات بما فيها الاحتفالات بالعام الجديد، وستمدد حظر التجول الليلي حتى 15 يناير للمساعدة في مكافحة انتشار كورونا.

وفي ما يلي جميع الإجراءات التي تم إقرارها في 6 ديسمبر 2020 والتي ستبقى سارية المفعول حتى 15 يناير 2021:

- حظر التنقل بين المناطق.

- مواصلة حظر التجوال من الساعة الثامنة

مساء إلى الساعة الخامسة صباحا في جميع الولايات كامل أيام الأسبوع.

- مواصلة منع إقامة المعارض التجارية والمنتديات والمؤتمرات.

- اعتماد توقيت العمل بالنسبة للمقاهي إلى الساعة السابعة مساء مع رفع الكراسي على الساعة الرابعة بعد الظهر.

- مواصلة منع استعمال النرجيلة في جميع الفضاءات المفتوحة للعموم.

- الاقتصار على ثلاثين شخصا بالنسبة للحفلات الخاصة ومواكب الدفن.

- إجبارية ارتداء الكمامة بجميع الفضاءات.

- الإلتزام بمواصلة تطبيق الاجراءات الوقائية: التباعد الجسدي، التهوئة، غسل الايادي

- تعديل الإجراءات الخاصة بالنسبة للوافدين إلى البلاد التونسية بما في ذلك الإجراءات الخاصة بالرحلات غير المنتظمة والإقامة القصيرة التي لا تتجاوز الخمسة أيام مع إجبارية الاستظهار بتحليل سلبي RT PCR لا يتعدى 72 ساعة مع مراعاة الحالات الإستثائية من قبل لجنة الحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة.