أربيل تعلن الاتفاق مع بغداد على ميزانية 2021

أكد قوباد طالباني نائب رئيس وزراء كردستان العراق اليوم الثلاثاء، أنه جرى التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن الميزانية الاتحادية للعام 2021.
وقال طالباني: "سيتم تحديد حصة الإقليم نهاية العام الجاري، إن المباحثات مستمرة ولن تفشل بأي شكل من الأشكال".
وأضاف، أن "النسبة المخصصة لإقليم كردستان محددة في مشروع قانون موازنة 2021، وهي 12.67 %، ونرى أنها أقل مما نستحق".
وأكد طالباني، أن "المبالغ التي تلقاها الإقليم من العراق خلال 2020، كان قد اقتطع منها، لذا بإمكاني القول
ووافق مجلس الوزراء العراقي أمس الاثنين، على مسودة لميزانية 2021 حجمها 150 تريليون دينار (103 مليارات دولار) وسط أزمة اقتصادية ومالية يكابدها البلد من جراء تدني أسعار الخام.
ويتوقع العراق في مسودة الميزانية تصدير 3.25 مليون برميل يوميا من النفط، منها 250 ألف برميل يوميا من منطقة إقليم كردستان العراق.
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