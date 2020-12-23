الخارجية التونسية: لا نريد تطبيع العلاقات مع إسرائيل

قالت وزارة الخارجية التونسية اليوم الثلاثاء إنها غير معنية بالتطبيع مع إسرائيل وإن موقفها لا تؤثر فيه التغيرات الدولية، في أول تعليق لها عقب تطبيع جارها المغرب للعلاقات مع اسرائيل.
وانضم المغرب إلى البلدان العربية التي اتخذت خطوة التطبيعمع إسرائيل. ووصل وفد إسرائيلي اليوم إلى المملكة المغربية في أول رحلة تجارية مباشرة بين البلدين.
ويدحض موقف تونس تكهنات غربية بأن تكون على قائمة المطبعين تحت ضعط إدارة الرئيس الامريكي
ووصلت أول رحلة طيران مباشر من تل أبيب إلى الرباط اليوم الثلاثاء، حاملة وفدا أمريكيا-إسرائيليا مشتركا لبحث اتفاقات تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.
ويرأس الوفد الأمريكي جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويرأس الوفد الإسرائيلي مستشار الأمن القومي مئير بن شبات، الذي ينحدر من والدين يهوديين ولدا في المغرب.
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