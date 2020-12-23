مقتل 12 داعشيا في الموصل

قضى جهاز مكافحة الإرهاب على 12 «داعشيا» في مدينة الموصل شمالي البلاد، وفقا لإعلان اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية.

وقال «رسول»، في بيان صحفي: «بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، شرعت قطاعات جهاز مكافحة الإرهاب، فجر الثلاثاء، في عملية عسكرية جديدة».

وأضاف: «العملية استندت على جهد استخباري ومعلوماتي، وانطلقت في «بادوش» غربي مدينة الموصل، وأسفرت عن مقتل 12 عنصرا من بقايا عصابات داعش الإرهابية».