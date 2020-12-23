مقتل 12 داعشيا في الموصل

وقال «رسول»، في بيان صحفي: «بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، شرعت قطاعات جهاز مكافحة الإرهاب، فجر الثلاثاء، في عملية عسكرية جديدة».
وأضاف: «العملية استندت على جهد استخباري ومعلوماتي، وانطلقت في «بادوش» غربي مدينة الموصل، وأسفرت عن مقتل 12 عنصرا من بقايا عصابات داعش الإرهابية».
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